Tour Music Fest 2024, artisti agrigentini in finale a San Marino

Da Palermo a Catania, da Messina a Trapani, passando per Agrigento, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, questi talenti offrono una vasta gamma di stili e generi: dal pop al rap, dalla musica elettronica al rock, fino al cantautorato e alle performance junior.

Catania si distingue per la varietà e il talento dei suoi rappresentanti, tra cui DJ Producer come Angelo Portaro (Malak), Matteo Zanghì (MatZan) e Luciano Murabito (DAMIX), che spaziano dalla deep house all’EDM. Spiccano inoltre interpreti come Noemi Longhitano, Irene Messina e il cantautore over Domenico Villalba (Nico), insieme al giovane pianista Jozef Squadrito e l’autrice Antonella. Da Palermo, emerge un forte gruppo di cantautori e musicisti, tra cui Desiree Di Paola (Desi), la band Chris Obehi, e il duo FAMA, accanto a rapper come Luigi Millonzi (Millonzi) e al pianista junior Francesco Pio Giuffredo (Francis). Il cantautorato è rappresentato anche da veterani come Diego Rizzo (Palermitano 71) e Gianluca Cangemi (Combosud). Si aggiungono anche il DJ Federico Pedrone, l’autore Lelian e infine Delia Piazza della categoria Baby (9 anni).

Da Messina, il talento si esprime con artisti come il rapper Emanuele Rizzotti (Nemesi), la DJ Alice Gaglio (Aligaglix), il pianista Eduardo Bongiovanni, e la chitarrista junior Gioele Miano (Black Heart); e ancora la giovanissima Rania Eloise e il rapper Lobsit che mostrano una scena musicale giovane e dinamica. Agrigento porta un’ondata di energia con artisti come Elena Roscigno (Dj Luxor), la cantautrice Nèmici e la band indie rock Saddafà, mentre Siracusa si fa notare con giovani promesse come Sara Barresi e Maria Luisa Bianca (Luisa). Da Trapani, brillano i giovanissimi talenti di Francesco Vultaggio, del pianista junior Alessandro Gervasi, e dei rapper Joe BlackDock e PVSCAL mentre da Caltanissetta, la scena musicale è rappresentata dal giovane Antonio Pizzardi e dal veterano cantautore Arturo Secondo Calabrò e dalla Baby singer Mariapaola Chiummo. Infine da Ragusa per le finale di TMF si esibiranno l’interprete pop Elma e il cantautore BLUEMAMA.

Durante le Finali Europee, gli artisti siciliani si esibiranno davanti a una giuria di fama internazionale, composta da grandi nomi come il Maestro Beppe Vessicchio, Kara DioGuardi, il rapper Ensi, DJ Mazay e Paola Folli. Oltre alle performance, avranno accesso a masterclass e incontri formativi, un’opportunità per crescere artisticamente e confrontarsi con talenti di tutta Europa. In palio prestigiosi riconoscimenti, tra cui una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo e la possibilità di esibirsi nella Finalissima del 1° dicembre al Teatro Little Tony di San Marino, per conquistare il titolo di Artist of the Year 2024.