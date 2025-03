Agrigento si prepara alla 21° Mezza Maratona della Concordia e il memorial Messinese

Il Comando dei Vigili del fuoco di Agrigento è stato designato dall’ufficio per le attività sportive del corpo nazionale VV.F. per l’organizzazione del XXIII campionato nazionale VV.F di mezza maratona,

Memorial “V.F.C. Carmelo Messinese”, che si svolgerà il 23 marzo nella cornice della XX

mezza maratona della Concordia città di Agrigento.

L’evento, oltre che sportivo, rappresenterà i valori e l’appartenenza alla famiglia dei Vigili del Fuoco e

vedrà la presenza di circa cento pompieri provenienti da tutta Italia, oltre che del Dirigente dell’ Ufficio

per le Attività Sportive del Corpo Nazionale, Prof. Lamberto Cignitti.

Il venerdì 21 marzo alle ore 10,00 è prevista la conferenza di presentazione della manifestazione

presso l’auditorium “Tusa”, Villa Genuardi di via Ugo La Malfa, della Soprintendenza per i Beni

Culturali e Ambientali di Agrigento, ospitante il Seminario “Lo sport, riferimento per

l’aggregazione e la rivalsa sociale dei giovani, per il benessere psico-fisico, per le capacità degli

operatori di soccorso VV.F”.

Nell’ambito del suddetto seminario verranno coinvolti l’Ufficio per le Attività Sportive VV.F., la

Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria Territoriale, l’Ordine Fisioterapisti, i vertici

dell’amministrazione della città di Agrigento e, altresì, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Agrigento con la partecipazione di alcune rappresentanze delle

scuole superiori di secondo grado del territorio.

Domenica 23 alle ore 13,00 circa, a conclusione del XXIII campionato nazionale VV.F di mezza

maratona, Memorial “V.F.C. Carmelo Messinese”, si svolgeranno le premiazioni di conclusione

della manifestazione, alla presenza delle autorità del territorio, del Comandante di Agrigento e del

Dirigente dell’ Ufficio per le Attività Sportive del Corpo Nazionale, Prof. Lamberto Cignitti.