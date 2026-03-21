Akragas, a Scordia una trasferta ad alta tensione: “La più difficile”

Quattro giornate alla fine della stagione regolare e un equilibrio sempre più sottile. L’Akragas SLP si prepara alla trasferta di Scordia, in programma domenica 22 marzo allo stadio comunale “Aldo Binanti” (calcio d’inizio ore 15), valida per la 23ª giornata del campionato di Promozione.

Alla vigilia, a presentare il match sono stati il capitano Alfonso Cipolla e il tecnico Sebi Catania, che hanno evidenziato il buon momento della squadra ma anche le insidie di una gara tutt’altro che semplice.

«Arriviamo sereni, siamo in crescita e abbiamo acquisito maggiore sicurezza nei nostri mezzi – ha dichiarato Cipolla –. Le prestazioni sono state in crescendo, ma sappiamo che sarà la partita più difficile tra quelle affrontate di recente».

Il capitano ha poi sottolineato i punti di forza dell’avversario: «La Gymnica Scordia è una buona squadra, è in zona play-off e in casa venderà cara la pelle. Sono fattori che incideranno, ma noi andremo lì per giocarci le nostre carte».

Un’Akragas che, partita dopo partita, ha trovato identità e compattezza: «Siamo una squadra più concreta, sappiamo cosa dobbiamo fare e diamo il massimo dal primo minuto alla fine».

Sulla stessa linea mister Catania: «Affrontiamo una squadra forte, terza in classifica non a caso. Dovremo scendere in campo con il nostro piglio, con rispetto e determinazione, cercando di ottenere il massimo».

Il tecnico ha confermato anche il buon stato di forma del gruppo: «La squadra sta bene da tempo, i ragazzi stanno dando tutto. C’è serenità e grande impegno, ma sappiamo che in questo campionato le insidie sono sempre dietro l’angolo».

Una trasferta che rappresenta un passaggio chiave nel finale di stagione, con l’Akragas chiamata a dare continuità alle ultime prestazioni e a confermare la propria crescita anche lontano da casa.

Il 29 marzo l’Akragas sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia sul campo dell’Orlandina.

Una sfida decisiva, da dentro o fuori, che arriva subito dopo la trasferta di Scordia e che può indirizzare il cammino dei biancazzurri anche in coppa.