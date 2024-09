Akragas ancora ko: il derby va alla CastrumFavara

Il primo derby agrigentino di serie D è un tripudio gialloblù. La CastrumFavara batte meritatamente l’Akragas per 2-0 che rimane sempre più solitaria in fondo alla classifica.

Importante boccata d’ossigeno per i giocatori di Infantino che, mettendo a segno la prima vittoria stagionale, si posizionano a centro classifica.

La partita ha evidenziato le già note notevoli difficoltà in fase offensiva dei biancazzurri – ancora all’asciutto in campionato – che, in svantaggio alla fine della prima frazione di gioco, hanno perso letteralmente la bussola subendo il raddoppio ad inizio ripresa. Una situazione che, anche per mister Lillo Bonfatto, inizia a farsi molto delicata.

PRIMO TEMPO

Passano solo 90 secondi per sentire scorrere il primo brivido sulla schiena dei giganti, quando la conclusione di Avanzato sfiora di poco il palo. L’Akragas risponde pochi minuti dopo con Sofrà, chiamato a sostituire l’infortunato Grillo pochi minuti prima del fischio finale.

La gara non si accende, il gioco si svolge prevalentemente nella zona centrale del campo senza che i portieri delle due squadre vengano impegnati.

Al 39’ Infantino perde Mirabelli per infortunio, uscito in lacrime. Al suo posto Scalia. La CastrumFavara guadagna terreno, e negli ultimi minuti prende d’assedio la metà campo ospite. Al 42’ Palermo impegna, su punizione, Dregan che salva in due tempi. Un minuto più tardi, ancora Palermo conclude dalla distanza alto sulla traversa.

I biancazzurri soffrono la pressione dei padroni di casa e sembrano incapaci di ragionare ed uscire dalla morsa avversaria se non spazzando il pallone alla rinfusa.

Al 46’ la CastrumFavara si porta meritatamente in vantaggio con Romero che raccoglie l’assist di Camilleri e anticipa Dregan.

SECONDO TEMPO

L’inizio ripresa è già un incubo per i biancazzurri. Al 3’ Portella scivola e perde palla sulla trequarti, ferma con un fallo Deiana che si rialza, l’arbitro concede il vantaggio e l’attaccante gialloblu scavalca con un pallonetto Dregan per il 2-0.

L’Akragas è in confusione evidenziando notevoli difficoltà sotto l’aspetto tattico e caratteriale. La CastrumFavara non è paga e prova a rimanere in zona d’attacco per approfittare delle evidenti difficoltà degli avversari ad impostare azioni degne di nota.

La squadra di Bonfatto si affida a lanci lunghi verso un impalpabile Leveh e il neo arrivato Christopoulos, regolarmente sovrastati dai difensori favaresi. La CastrumFavara gestisce agevolmente il vantaggio e porta a casa tre punti importantissimi.

POST PARTITA – Al termine dell’incontro la società akragantina ha proclamato il silenzio stampa. In sala stampa ha parlato soltanto, Giuseppe Deni, patron dell’Akragas, che ha dato merito ai gialloblù: “Ci hanno surclassato sotto tutti gli aspetti, qualcosa non sta funzionando. Martedì faremo una bella chiacchierata con il settore tecnico per capire quali possano essere gli interventi da fare, se andare sul mercato e sul perchè degli infortuni muscolari che hanno costretto allo stop i nostri due esterni d’attacco, Grillo e Tuccio. Mister Bonfatto gode ancora della nostra fiducia” ha dichiarato Deni.

IL TABELLINO

CASTRUMFAVARA 2 – AKRAGAS 0

Marcatori: pt 47’ Romero; st 3’ Deiana

Castrumfavara: Scuffia, Cannino, Cammilleri (29′ st Rizzo), Palermo, Vaccaro (37′ st Russotto), Mirabelli (39’ pt Scalia), De Min, Mudasiru, Avanzato (45′ st Frangiamone), Romero (27’ st Gozzo), Deiana. A disp.: Pinelli, Limblici, Puccio, Ouattara. All. Infantino.

Akragas: Dregan, Da Silva, Portella, Iddi (26’ st Sinatra), Di Rienzo, Meola, Santapaola (1’ st Christopoulos), Palazzolo (43′ st Ferrigno), Lo Faso, Leveh, Sofrà (25’ st Galliano). A disp.: Gerlero, Fragapane, Sinatra, Maimone, Centorbi. All. Bonfatto

Arbitro: Benito Sacca di Messina

Assistenti: Giuliani-Testai.

Ammoniti: 48’ pt Palazzolo e Camilleri, 35′ st Lo Faso