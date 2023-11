Akragas, che combini? L’Acireale rimonta da 0-3 a 3-3

L’Akragas getta via una partita che sembrava ormai archiviata e si fa rimontare tre gol dall’Acireale in meno di quarantacinque minuti. Finisce 3-3 il derby siciliano tra i biancazzurri e i granata. La squadra di mister Coppa parte fortissimo e nei primi 22 minuti di gioco si porta sullo 0-2 grazie alle reti del solito Di Mauro e di Leuca. Il secondo tempo inizia così come era si era conclusa la prima frazione con l’Akragas che sigla la terza rete grazie ad un gol di Perez. Il match sembra così in cassaforte con tre punti, almeno in teoria, in tasca. Non è così e l’Acireale riesce a rimontare ben tre gol nonostante una iniziale inferiorità numerica (poi ristabilita con l’espulsione del portiere dell’Akragas Sorrentino). Al 64º accorcia le distanze Maltese e dopo appena 4 minuti l’Acireale si porta sul 2-3 con la rete di Cicirello. A siglare il definitivo 3-3 è l’ex di turno Giuseppe Savanarola che realizza il pareggio su rigore. Domenica prossima l’Akragas osserverà un turno di riposo.

15ª GIORNATA

Reggina – Casalnuovo 1-2

Licata – Sant’Agata 1-1

Portici – Ragusa 0-0

Sancataldese – Locri 4-1

Siracusa – Trapani 0-0

Igea Virtus – Canicattì 1-2

San Luca – Castrovillari 3-3

Acireale – Akragas 3-3