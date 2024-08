Akragas, cinque reti all’Aragona in amichevole 

Un’Akragas pimpante e ben organizzata in ogni reparto si aggiudica l’allenamento congiunto contro l’Aragona che milita in Promozione. Allo stadio Esseneto di Agrigento, il test match termina 5-0. Il primo tempo si chiude con i gol di Bevilacqua, Da Silva e Lo Faso. Poi nella ripresa le altre marcature, siglate da Iddi e Garufo. Soddisfatto mister Lillo Bonfatto che vede crescere e amalgamarsi sempre di più la squadra in vista della sfida di Coppa Italia di domenica 1 settembre contro il Licata allo stadio Esseneto. L’Akragas è scesa inizialmente in campo con la seguente formazione: AKRAGAS: Dregan; Lo Cascio, Rechici, Da Silva, Di Rienzo; Palazzolo, Sinatra, Meola; Grillo, Bevilacqua, Lo Faso