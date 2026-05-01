Akragas, comincia la corsa playoff: al Totò Russo arriva il Pro Ragusa

Il primo maggio si lavora al Totò Russo. L’Akragas di Sebi Catania ha messo nel mirino l’appuntamento più importante della stagione: la semifinale playoff contro il Pro Ragusa, in programma domenica 3 maggio alle ore 16 allo stadio comunale di Aragona. La rifinitura è prevista sabato, poi sarà tempo di verdetti.

Il campionato è alle spalle. Adesso inizia un’altra storia, quella delle partite secche, dove il margine d’errore si assottiglia e ogni episodio può pesare come una stagione intera. L’Akragas arriva alla sfida da seconda classificata e con il vantaggio dei due risultati su tre, ma in casa biancazzurra nessuno vuole cadere nella trappola della gestione.

“Dobbiamo dimenticare il campionato e le posizioni – ha spiegato mister Sebi Catania – perché sono partite secche dove può accadere di tutto. Dobbiamo farci trovare pronti, mentalmente e fisicamente. Il Pro Ragusa è un’ottima squadra, dispone di buoni elementi e in campionato ci ha già creato difficoltà. Noi, però, dobbiamo guardare in casa nostra”.

Il tecnico biancazzurro chiede concentrazione, intensità e maturità. “La squadra arriva bene – ha aggiunto – perché ha disputato un grande campionato, anche se siamo arrivati secondi. Stiamo bene e non vediamo l’ora di scendere in campo per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”.

Sulla stessa linea il capitano Alfonso Cipolla, che non considera il vantaggio della classifica un salvagente: “Per me non è un vantaggio, ma un’insidia. Dobbiamo approcciare la partita come se non avessimo questa possibilità. Bisogna partire forti e mettere subito in chiaro la situazione”.

La parola d’ordine è una sola: non sbagliare. “Nei playoff cambia tutto – ha detto Cipolla – perché sai che non hai tempo per recuperare. Gli episodi diventano fondamentali e bisogna essere bravi a portare subito la partita dalla nostra parte”.

Domenica il Totò Russo dovrà fare la sua parte. L’Akragas chiama a raccolta i tifosi per spingere la squadra verso la finale playoff. “Il pubblico per noi è un uomo in più – ha concluso Cipolla – e può aiutarci a vincere queste partite”.