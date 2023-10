Akragas corsara a Castrovillari: Baio e Grillo firmano la vittoria

L’Akragas, dopo l’amara sconfitta interna con il Trapani, torna alla vittoria contro il fanalino di coda Castrovillari.

I biancazzurri, ancora in emergenza per i numerosi infortuni, sono andati in svantaggio al 35′ in virtà della rete siglata da Cosenza, ma hanno avuto la caparbietà e la fortuna di trovare il pari allo scadere del primo tempo con Baio.

Nella ripresa, la squadra di Coppa ha cercato la rete del successo che è arrivata al 21′ con Grillo ed ha sfiorato più volte la terza marcatura.

Domenica prossima l’Akragas ospiterà, allo stadio Esseneto, la Vibonese.