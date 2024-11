Akragas, Flavio Ferrigno nella top 11 dei migliori calciatori della decima giornata

Il giornale la “Gazzetta del Sud” ha pubblicato la Top 11 del campionato di Serie D, girone I, relativa alla decima giornata. La selezione dei migliori giocatori schierati in un modulo 4-3-3 include anche il nostro giovane centrocampista Flavio Ferrigno, classe 2007.

Ferrigno, schierato dal primo minuto contro la blasonata e quotata Reggina, è stato il migliore in campo, giocando una partita sontuosa in mezzo al campo. La sua prestazione, dunque, non è passata inosservata alla testata giornalista la “Gazzetta del Sud” che lo ha inserito nella migliore formazione della decima giornata del campionato di Serie D.