Akragas, Giovanni Di Stefano firma fino al 2026

L’Akragas mette sotto contratto e blinda uno dei suoi più promettenti talenti del settore giovanile, dallo scorso anno in pianta stabile nella prima squadra. L’Agrigentino Giovanni Di Stefano, difensore di fascia, classe 2006, ha firmato il rinnovo per un accordo biennale fino al 30 giugno 2026. Richiesto da parecchie società, l’Akragas non ha voluto privarsi di un giovane dal fisico imponente e dalla tecnica sopraffina. Per Di Stefano tante presenze la scorsa stagione in Serie D e tante convocazioni nella rappresentativa nazionale Juniores della Serie D. Adesso il meritato rinnovo!