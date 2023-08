Akragas, Giuseppe Cammarata è il nuovo direttore sportivo 

Giuseppe Cammarata è il nuovo direttore sportivo dell’Akragas. A presentarlo è stato il presidente Giuseppe Deni a margine di una conferenza stampa svoltasi allo stadio Esseneto. Per Cammarata è un ritorno ad Agrigento dopo le esperienze con l’Imolese, in Lega Pro, e alla Sancataldese, in Serie D. “Ha dimostrato grande competenza e capacità e con la sua nomina si completa il nostro staff” ha dichiarato Deni. Queste le prime parole del nuovo Ds: “Un ritorno importante, colori ai quali sono legato anche se per nove mesi le strade si sono divise. È un ritorno a casa. Devo fare i complimenti perché ad oggi è stato fatto un grande lavoro. Un mercato importante per una piazza importante. Siamo l’Akragas e daremo fastidio a tutti in questo campionato.”