Akragas, il capitale sociale sale a 300 mila euro 

“Così come annunciato nel corso della conferenza stampa di fine anno, il patron dell’Akragas Giuseppe Deni comunica di aver provveduto all’aumento del capitale sociale del club biancoazzurro che passa da 80 mila euro a 300 mila euro. Chiunque volesse sottoscrivere le quote può farlo inviando un’email al seguente indirizzo: akragas2018.03@gmail.com.” Così in una nota la società dell’Akragas.

Intanto sono ripresi gli allenamenti dopo la pausa per le festività di fine anno e inizio del 2023. La squadra biancoazzurra, agli ordini di mister Nicolò Terranova e del suo staff, prepara il ritorno in campo previsto per domenica 8 gennaio. L’Akragas sarà di scena a Leonforte contro la Leonfortese per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A. Il match è in programma alle ore 14:30. Assenti, causa influenza, parecchi calciatori e tra questi Semenzin, El Yakoubi, Garufo e Sansone.