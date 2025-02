Akragas, il deputato nazionale Pisano finanzia la trasferta in Campania

Il deputato nazionale Calogero Pisano ha incontrato la dirigenza e la squadra dell’Akragas per offrire il proprio supporto finanziario, con l’obiettivo di aiutare il club a proseguire al meglio la stagione.

Durante l’incontro, l’onorevole Pisano ha annunciato che, insieme a un gruppo di amici e sostenitori della squadra, finanzierà la trasferta in Campania per la prossima sfida contro la Scafatese, un impegno cruciale per il cammino dell’Akragas.

Inoltre, domenica allo stadio sarà presente anche Lillo Pisano, a conferma della vicinanza e del sostegno delle istituzioni e della comunità agrigentina nei confronti della società biancazzurra.

Questo gesto concreto rappresenta un segnale di fiducia e incoraggiamento per la squadra, impegnata a raggiungere i propri obiettivi sportivi. L’Akragas ringrazia il deputato Pisano e tutti coloro che, con il loro contributo, continuano a sostenere il club in questo percorso.