Akragas, il nuovo allenatore Favarin si presenta alla città e ai tifosi

“Ci sono più giornalisti che punti in classifica”. Si è presentato così Giancarlo Favarin, nuovo allenatore dell’Akragas, nella sala stampa dello stadio Esseneto di Agrigento, alla vigilia della difficilissima trasferta sul campo del Siracusa, attuale capolista del campionato.

“Il primo obiettivo è quello di cercare di intervenire nella rosa di questa squadra – ha detto il nuovo mister, sorpreso dalla presenza di un nutrito gruppo di giornalisti -, dobbiamo fare qualcosa per risollevare la squadra e avere una classifica migliore nel più breve tempo possibile. Abbiamo un calendario non semplice – ha proseguito –, in questi tre giorni ho visto la massima disponibilità e molta applicazione. E’ necessario però intervenire in modo robusto in tutti i settori del campo. Su alcuni giocatori siamo d’accordo, dobbiamo fare un mercato con oculatezza e cercando di sbagliare il meno possibile”.

Pavarin è subentrato a Lillo Bonfatto, esonerato per la seconda volta. Una decisione intervenuta a seguito del subentro, in società, di una nuova cordata che ha rilevato la maggioranza delle quote ma sulla quale c’è ancora il più stretto riserbo.

E’ probabile, però, che i nuovi soci saranno ad Agrigento in settimana e potrebbero assistere al recupero contro il Paternò.

“In questo momento dobbiamo pensare di rimpinguare la rosa perché siamo un po’ pochi – ha spiegato Cammarata -, in questa categoria le sostituzioni possono cambiare le partite e dobbiamo rafforzare l’organico. Appena ho ricevuto l’input da parte dei nuovi soci di maggioranza, ho subito chiamato mister Pavarin. I primi interventi dovrebbero riguardare l’attacco e cerchiamo gente pronta, che vuol lasciare la squadra in cui gioca e venire da noi”.

L’Akragas partirà per Siracusa domani mattina alle 8,30.