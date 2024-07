Akragas, il sindaco Miccichè acquista 40 abbonamenti in curva sud

La Società dell’Akragas, con in testa il Presidente Carmelo Callari e il patron Giuseppe Deni, e tutti i dirigenti ringraziano il sindaco di Agrigento, il dottor Francesco Miccichè per aver riconfermato l’acquisto di 40 abbonamenti in curva sud per la stagione 2024-2025. “Un segno tangibile di amore e passione per la prima squadra di calcio della città e per i suoi tifosi. Grazie Sindaco Miccichè per il supporto, il sostegno e la vicinanza all’Akragas”, si legge in una nota della società.