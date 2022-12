Akragas, ingaggiato il “tuttocampista” Simone Brunetti

La Società dell’Akragas ingaggia il centrocampista Simone Brunetti, classe 1999, in arrivo dalla Lupa Frascati, formazione laziale che milita nel campionato di Serie D, girone G. L’importante operazione di mercato è stata portata a compimento dal Direttore sportivo Ernesto Russello, con il benestare del Presidente Giuseppe Deni.

Brunetti inizia la carriera con la squadra romana della Vigor Perconti, dove si mette in mostra e conquista, da protagonista, il titolo nazionale Giovanissimi nel 2014. In seguito, passa nei professionisti dove gioca con Vicenza, Udinese (di cui è capitano nella formazione Primavera) e Sambenedettese, con cui esordisce in Serie C. In seguito, colleziona 50 presenze e una decina di gol in Serie D fra Ragusa, Fezzanese, Tiferno e Sancataldese. Brunetti è un centrocampista moderno, il classico “tuttocampista” perché può ricoprire il ruolo di mezz’ala, trequartista e play basso, davanti la difesa. Senso tattico, tecnica individuale e un fisico importante fanno di Brunetti un centrocampista completo.