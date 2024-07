Akragas, la squadra iscritta al prossimo campionato di Serie D

La Società dell’Akragas comunica di aver depositato la richiesta di iscrizione al prossimo Campionato Nazionale di Serie D. I massimi dirigenti biancoazzurri hanno lavorato senza sosta, ininterrottamente, per produrre tutti i documenti necessari da inviare in tempo alla Lega Nazionale Dilettanti per partecipare alla stagione 2024-2025. Sono stati rispettati tutti gli adempimenti organizzativi e regolamentari indispensabili per la richiesta.