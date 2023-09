Serie D, Akragas-Licata 1-4: gialloblù calano il poker all’Esseneto e vincono il derby

foto di Sandro Catanese

Al via il campionato di Serie D e all’Esseneto va in scena l’attesissimo derby tra Akragas e Licata. Gli agrigentini, al ritorno in quarta serie, sfidano i “cugini” gialloblù protagonisti di una esaltante stagione lo scorso anno. Un match sentito dentro e fuori dal campo. A distanza di quasi venti anni tornano allo stadio Esseneto anche i tifosi del Licata, seppur con limitazioni, dopo l’ok arrivato negli scorsi giorni dalla Questura: nel settore ospiti ci saranno 150 ultras. Complessivamente sono presenti quasi 2 mila spettatori. Ecco le formazioni ufficiali.

PRIMO TEMPO. L’Akragas gioca, non si tira indietro ma è il Licata a colpire per ben due volte e concludere la prima frazione di gioco sullo 0-2. I padroni di casa fanno possesso palla e creano anche alcune occasioni da rete ma a sbloccare la partita è l’ex di turno Riccardo Rotulo che al 14º gela l’Esseneto con un destro di prima dall’altezza del dischetto. L’Akragas reagisce immediatamente e colpisce un clamoroso palo interno con Rechichi al 17º , bravo a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 21º ci prova Llama con una punizione dal limite ma Valenti, con un intervento provvidenziale, smanaccia in angolo. Ed è proprio nel migliore momento dei biancazzurri che il Licata raddoppia con il diciottenne Lanza, lasciato solo all’interno dell’area di rigore.

SECONDO TEMPO. Akragas vicina al gol al 52º minuto ancora una volta con Rechichi che sbuca sulla fascia destra ma il suo tiro non va oltre l’esterno della rete. L’Akragas spinge nel tentativo di riaprire il match. Due minuti più tardi è Le Mura che ci prova dalla distanza con il suo tiro che finisce alto sopra la traversa. Calcio di rigore al 60º per un fallo su Minacori commesso in area di rigore da Petrucci che rimedia anche il giallo. Minacori trasforma dagli undici metri spiazzando Sorrentino: 0-3 per il Licata. La partita si è accesa e, dopo un fallo su Saito, Sanseverino e Cappello non se le mandano a dire. Ammoniti entrambi. Al 68º Litteri sfiora il gol con un colpo di testa che pizzica il palo. Il Licata cala il poker: 0-4 al 71º minuto con Cappello. Marrale accorcia le distanze all’80º minuto insaccando in rete dopo una ribattuta di Valenti. Murgia semina il panico tra le maglie dell’Akragas e conquista una punizione dal limite. Orlando alla battuta sfiora il quinto gol per il Licata all’85º minuto.

Akragas: Sorrentino, Trombino, Litteri, Llama, Rossi, Sanseverino, Echeverria, Petrucci, Rechichi, Le Mura, Di Mauro

Licata: Valenti, Cappello, Calaio, Murgia, Rotulo, Minacori, Saito, Orlando, Giannone, Lanza, Pedalino

Arbitro: Fabio Franzo di Siracusa; primo assistente Pietro Anile di Acireale; secondo assistente Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto.