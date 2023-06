Akragas, Marco Coppa è il nuovo allenatore 

La Società comunica che Marco Coppa è il nuovo allenatore dell’Akragas per il prossimo campionato di Serie D, stagione 2023-2024. Coppa classe 1978, nativo di Catania, è reduce dalla buona esperienza al Taormina nel campionato di Eccellenza. Il nuovo allenatore dell’Akragas sarà presentato sabato 10 giugno, alle ore 16, nel corso di una conferenza stampa allo stadio Esseneto di Agrigento.

Mister Marco Coppa vanta un curriculum di assoluto rispetto, avendo guidato compagini blasonate come: Sporting Taormina, Paternò, Giarre, Atletico Catania, Sicula Leonzio e Biancavilla in Serie D. Nel Biancavilla ha ricoperto anche il ruolo di Direttore tecnico. Il club del Presidente Giuseppe Deni dà il benvenuto a Marco Coppa per la nuova avventura che vivrà sulla panchina del Gigante.