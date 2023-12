Akragas, movimenti di mercato: lascia Baio, presi Liga e Inzerillo

Movimenti in casa Akragas nel mercato di riparazione di Dicembre. La società biancazzurra ha ufficializzato due nuovi innesti in squadra e un addio. L’Akragas ha tesserato Rosario Inzerillo, classe 2006, ex Nuova Gioiese in Serie D. È un centrocampista originario di Ficarazzi nel Palermitano che due stagioni fa ha indossato la maglia del Licata, sempre in quarta serie. Ha giocato anche in Emilia Romagna con il Cattolica. Preso anche l’esterno offensivo Vincenzo Liga, classe 2003. Nonostante la sua giovane età, Liga è un calciatore esperto e di grande temperamento che ha sposato in pieno il progetto sportivo del club biancoazzurro. Vincenzo Liga è nato a Palermo ed è cresciuto nei settori giovanili della formazione rosanero e del Trapani, per poi indossare le maglie del Monterosi in Serie C, Acireale e Sancataldese in D. Lascia l’Akragas, invece, Benny Baio. Il calciatore ha voluto salutare i tifosi con una lettera pubblicata sui social: “Dopo tanti anni ho deciso di lasciare. ringrazio tutti sperando non sia un addio ma un arrivederci, sempre Forza Akragas”.