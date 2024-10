Akragas, preso l’attaccante Dario Violante

Il giovane attaccante Dario Violante torna a vestire la maglia del Gigante. Gradito ritorno in casa Akragas. La Società è lieta di annunciare l’ingaggio del giovane e bravo attaccante Dario Violante, classe 2005, ex Nuova Igea Virtus.

Violante, che è nato ad Agrigento, ha firmato un contratto biennale e ha indossato la maglia del Gigante nel campionato di Eccellenza, stagione 2019/2020. E’ cresciuto nelle giovanili del Catania per poi proseguire il suo percorso di crescita nel settore giovanile del Cosenza, prima con la formazione Under 17, realizzando anche 9 reti, e successivamente con la “Primavera 2”.

Nella stagione 2022-2023 il passaggio al Catanzaro nella squadra “Primavera 3”. Due stagioni in maglia giallorossa: primo anno 6 partite con 5 reti, secondo anno 3 partite e un gol. Poi il trasferimento in Sicilia per vestire la maglia della Nuova Igea Virtus in Serie D. Violante è già a disposizione di mister Lillo Bonfatto per gli allenamenti in vista della gara di domenica contro la capolista Scafatese.