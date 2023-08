Akragas, preso l’ex difensore della Sampdoria Marco Rossi

La Società Akragas è entusiasta di comunicare di aver acquisito – grazie all’operato del DS Giuseppe Cammarata e Direttore area tecnica Santo Russo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Rossi, difensore classe 1987. Un calciatore per cui il curriculum parla da sé: quasi 100 presenze in serie A, 80 presenze in serie B e altrettante in terza serie professionistica. Ha vestito le maglie di Parma, Modena, Sampdoria, Bari, Cesena, Siena e Reggina