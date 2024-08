Akragas, quattro gol al Gela nel test match dello stadio Esseneto

Ancora un test match ricco di gol per l’Akragas che allo stadio Esseneto di Agrigento supera 4 a zero la Vigor Gela, formazione che milita nel campionato di Promozione. L’allenamento congiunto ha dato parecche indicazioni a mister Lillo Bonfatto, in vista dell’esordio in Coppa Italia di domenica primo settembre contro il Licata.

Dopo un primo tempo con tante occasioni, soprattutto per i padroni di casa, il punteggio cambia nella ripresa con il gol di Bevilacqua. Poi il raddoppio di Lo Faso e il tris firmato da Grillo. In chiusura di amichevole il quarto gol del giovane Riggio. Colpiti anche due legni con Rechichi e Grillo. Buona presenza di pubblico sugli spalti. Il test match è stato arbitrato da Carmelo Caramanno.