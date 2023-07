Akragas, Roberta Lala nuova vice presidente della squadra

L’imprenditrice agrigentina Roberta Lala, ex assessore della Giunta Miccichè al Comune di Agrigento, è la nuova vice presidente dell’Akragas.

Da sempre vicina al club biancoazzurro, super tifosa del Gigante, Roberta Lala ha accettato subito e di buon grado di ricoprire l’importante ruolo societario.

Roberta Lala stimata, apprezzata e molto conosciuta in città per le sue doti umane e per le numerose battaglie in favore degli animali ma anche delle persone meno abbienti, è pronta a tuffarsi, con entusiasmo e umiltà, in questa nuova avventura sportiva ed esperienza di vita professionale. A renderlo noto è la società Akragras.