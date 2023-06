Akragas, Samuele Costanzo è il nuovo vice allenatore

La Società dell’Akragas comunica di aver affidato il ruolo di allenatore in seconda a Samuele Costanzo, originario di Ramacca, ex tecnico del Mazzarrone con il quale ha appena chiuso la stagione al sesto posto del campionato di Eccellenza, girone B. Costanzo ha trascorso quattro anni con il Mazzarrone, trascinandolo dalla Prima Categoria al campionato di Eccellenza.

Questa mattina il nuovo vice allenatore dell’Akragas ha incontrato il Presidente Giuseppe Deni e il Direttore generale Graziano Strano. Samuele Costanzo vanta un curriculum invidiabile, con ben tre campionati di Prima Categoria vinti (Sporting Eubea, dove ha fatto il “double” vincendo pure la Coppa Sicilia, Palagonia e, appunto, Mazzarrone).

Da calciatore, inoltre, è stato il capitano della Primavera del Catania e un punto di riferimento per diversi giovani, vantando anche due promozioni in Eccellenza con la maglia della Sicula Leonzio. Poi l’esperienza in Lega Pro con la Paganese e tante presenze in Serie D con le maglie di Acicatena e Rossanese.