Akragas, tre reti in amichevole al Kamarat

L’ Akragas, oggi pomeriggio, allo stadio comunale di Raffadali, ha svolto un allenamento congiunto con la formazione del Kamarat, diretta in panchina da Renato Maggio e prossima a disputare il campionato di Promozione. Durante la seduta di lavoro sono stati provati uomini e schemi per verificare tenuta fisica e stato di salute di ogni singolo calciatore. Per la cronaca la partita è terminata 3-1 per l’Akragas.

Il primo tempo si è concluso in parità, 1-1. Alla rete del Kamarat ha risposto il tocco vincente sotto misura di Cangemi. Le altre reti sono state siglate nel secondo tempo, entrambe da Gambino.

Nel primo tempo l’allenatore Francesco Di Gaetano ha schierato una formazione imbottita di giovani, alcuni in prova: Castiglione (Anastasi),

Cipolla, Pennino, Ferrante

Yassin, Acsante, La Rocca, Incatasciato, Incardona, Sicurella, Cangemi.

Nella ripresa mister Di Gaetano ha schierato: Compagno, Cipolla, La Spina, Ferrante, Mannina, Cerra, Licata, D’Amico, Ruggeri

Gambino, Biondo.