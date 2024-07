Akragas, un top player per la difesa: il portoghese Joao Silva è un Gigante

L’Akragas “blinda” la difesa con un ingaggio di spessore, il portoghese Joao Silva, ex Chieri e Lamezia. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata è riuscito a strappare il si’ ad un difensore di alto livelo visto che il calciatore ha molte presenze tra Serie C e D ed è un profilo di sicura affidabilità. Il ds Cammarata è riuscito a battere la concorrenza di numerosi club di Lega Pro.

Joao Silva metterà a disposizione dell’Akragas tanta esperienza e affidabilità.

Tante esperienze in Italia da quando la Juventus nella stagione 14/15 lo ha rilevato dal Portogallo. Poi il passaggio all’Udinese nella stagione 2015/2016. Parecchi anni nel sud Italia con la Primavera del Palermo, Messina e Fasano in Serie D, oltre alle esperienze in Serie C con Trapani e Bisceglie. Tutte queste esperienze infittiscono il curriculum di Joao Silva che sicuramente è un innesto di ottimo livello per la squadra di Bonfatto.