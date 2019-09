Al presidente Nino Di Giacomo il premio “Antonio Barbagallo 2019”

Meritato riconoscimento per la brillante carriera di dirigente nella pallavolo italiana per il presidente della Seap-Dalli Cardillo Aragona Nino Di Giacomo.

Il prossimo 6 settembre a Catania, Nino Di Giacomo, riceverà il premio “Antonio Barbagallo 2019” come miglior dirigente, da oltre 20 anni sulla breccia, per “aver allestito un roster davvero competitivo per la sua Pallavolo Aragona che affronterà il campionato di serie B1 femminile nella stagione 2019/2020. Di Giacomo è un dirigente con tanta esperienza ed il premio “Barbagallo” va anche alla sua competenza e alla sua passione per il mondo della pallavolo”.

Il prestigioso e ambito “Premio Antonio Barbagallo 2019” è intitolato al padre fondatore dell’Asd Pallavolo Roomy Catania e promotore di molte iniziative che hanno lasciato il segno tra i giovani. La Pallavolo Aragona non è la prima volta che riceve il premio “Antonio Barbagallo”.

Lo scorso anno, la società del presidente Nino Di Giacomo, è stata premiata non solo per la promozione in B2 ma anche per l’ottimo lavoro svolto durante gli anni di attività sportiva e agonistica. Ed ancora nel 2003 il club aragonese ha ricevuto il riconoscimento per la storica promozione in serie A2.

Adesso il premio al dirigente Nino Di Giacomo che dichiara: “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento che condivido con tutti i miei collaboratori che negli anni si sono succeduti. Sono fiero ed orgoglioso di quanto fatto finora per la mia Pallavolo Aragona e quest’ premio è un ulteriore stimolo per fare ancora meglio con l’obiettivo di raggiungere altri prestigiosi traguardi. Ringrazio di vero cuore gli organizzatori del premio ed in particolare la Società Pallavolo Roomy Catania per avermi riservato questo prestigioso riconoscimento”.