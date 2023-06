Atleti Discobolo al collegiale nazionale federale di Aerobica

Gli atleti della ginnastica aerobica del Centro Sportivo Discobolo in questo week end si trovano a Porto Sant’Elpidio per un raduno tecnico promosso dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Si tratta di un allenamento nazionale, un addestramento di alta specializzazione curato dai tecnici della Federazione Nazionale. Convocati per la Discobolo gli atleti del settore Gold Adele Interrante, Gaia Allegro e Ilary Dimino. Con loro c’è la Direttrice Tecnica Regionale Marinella Riggio, gym trainer della società saccense.

Un allenamento intenso con allenamenti mattutini e pomeridiani che prevede il consolidamento degli elementi già conosciuti ed elementi nuovi da acquisire, per essere sempre una nazionale protagonista ai massimi livelli.

“E’ una esperienza unica – commenta soddisfatta Marinella Riggio – è anche un modo per mettersi in evidenza con i tecnici della nazionale e mostrare il proprio valore”.

Il Discobolo continua passo dopo passo a costruire una posizione per poter essere un domani anche leader non solo in Sicilia, ma nel panorama nazionale, accanto ai big che fanno la storia del settore.