Atletica, medaglia d’oro ai campionati italiani per la giavellottista Parolino

L’atleta della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino, vince la Medaglia d’oro ai campionati Italiani di società (CDS) con un punteggio di 100 punti su 100 nel lancio del giavellotto femminile.

Si sono disputati a Salerno dal 15 al 16 luglio i Campionati Italiani CDS di atletica leggera che hanno assegnato gli scudetti over 35 per il 2023 alle 24 società finaliste maschili e femminili.

Vincono lo scudetto per le donne la Liberamente Roma con 1228,0 punti, e al maschile l’Atletica Trieste con 1274,0 punti. Ottimi i piazzamenti ottenuti dalle tre società siciliane presenti; due addirittura chiudono nella top ten italiana. Sono la Sicilia Running Team (al suo esordio) che tra gli uomini centra un esaltante ottavo posto e la ASD Milone Siracusa femminile che chiude al decimo posto. In campo maschile, buona la prova anche da parte della Running Modica, che si classifica diciannovesima.

L’atleta Giusi Parolino fa volare il giavellotto a m.28.85 ottenendo 100 punti su 100 che le fanno conquistare l’ennesima Medaglia d’oro nazionale.

Da sottolineare che la Parolino, durante la competizione del lancio del giavellotto, fa registrare non soltanto la misura più lunga di tutte le atlete in gara, ma stravince con 859 punti e con un distacco di 174 punti dalla seconda classificata (685 punti).

Gara di alto livello anche quella del lancio del peso in cui la campionessa Giusi ha disputato la finale scagliando l’attrezzo a m 9,20 che le permettono di ottenere 93 punti su 100 e di classificarsi ottava con 890 punti.

“Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto l’obbiettivo che ci eravamo prefissati- dichiara Maurizio Roccasalva presidente della ASD Milone Siracusa; riuscire ad entrare nella Top Ten della classifica Nazionale a squadre è un ottimo risultato”.

La squadra composta dalle atlete vincitrici del titolo regionale Giusi Parolino, Irene Penzin, Valentina Visalli, Giusi Malerba, Graziella Costa, Elena Terracciano, Ylaria Fichera, Carmela Miceli, Antonella Esposito, Lucia Gionfriddo, Lorena Marano, Viviana Rotondo e Maria Teresa Stievano ( quest’ultima assente per motivi personali ma grande protagonista nella fase regionale di qualificazione) guidate dalla brava Luisa Madella, responsabile tecnico della Milone, sono le protagoniste che hanno preso parte alla finale scudetto CDS 2023.

Risultati di rilievo per le atlete di Roccasalva che hanno dimostrato di essere brave sia nelle gare in pista che in pedana; oltre la medaglia d’oro nel giavellotto di Giusi Parolino, fanno registrare nelle due giornate tre nuovi record siciliani: nella staffetta 4×100, nella staffetta 4×400 e nei m.400 piani; l’argento con Miceli nel salto in alto e due medaglie di bronzo, una per Esposito nel lungo e l’altra nel triplo grazie alla brava Irene Penzin che si impone con un ottimo salto di m 9.89.

“Chi segue l’atletica leggera sa che conquistare una medaglia d’oro ad un Campionato Italiano CDS è molto difficile, perché competi contro oltre 10 categorie e tantissime atlete- dichiara Giusi Parolino; sono orgogliosa di essere riuscita a salire sul gradino più alto del podio nonostante sia stata costretta, soprattutto nelle ultime tre settimane, ad allenarmi in posti umilianti e pericolosi.

Va ricordato che la Parolino, soltanto quest’anno, ha conquistato tante medaglie regionali, tre Medaglie d’oro tricolore e vari titoli di Campionessa Italiana di categoria (il quindicesimo titolo italiano conquistato appena un paio di settimane fa) oltre ad aver stabilito un recente record siciliano nel giavellotto.

Il prossimo appuntamento per la giavellottista Parolino i Campionati Europei individuali che si svolgeranno in Italia dal 21 settembre al 1 ottobre 2023.