Atletica, nuovo record italiano per Giusi Parolino nel lancio del giavellotto

L’atleta della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino, stabilisce il 13 aprile a Siracusa, il quarto record italiano di categoria nel lancio del giavellotto femminile. Venerdì 12 e sabato 13 aprile la ASD Milone, ha organizzato presso il campo Pippo di Natale di Siracusa i Camp. Regionali Ind.li All/Ass di Prove Multiple – C.d.S. Allievi/e Prove Multiple – Fase Regionale e gare ASSOLUTE di salti e lanci. Resp. Org: Maurizio Roccasalva.

L’ atleta della Milone Siracusa Giusi Parolino con la misura di 27.86 vince la gara nella categoria assoluta di lancio del giavellotto femminile e stabilisce il suo quarto record italiano di categoria con l’attrezzo assoluto. Gare caratterizzate da forte vento che ha penalizzato molte competizione; grande presenza di atleti provenienti da tutto il territorio siciliano.

La gara di eptatlon femminile è stata vinta da Caterina Troni della Milone Siracusa che con 3652 punti vince il doppio titolo sia juniores che assoluto; in campo maschile il decathlon è stato conquistato con 4160 dall’atleta della Milone Siracusa Alessio Ibba.

La ASD Milone Siracusa si dimostra sempre una società ad altissimi livelli non soltanto siciliani ma soprattutto italiani; infatti nel week end arrivano altri due grandissimi risultati in campo nazionale con Matteo Melluzzo che con 10”27 vince i 100 m. al Firenze Sprint Festival e al Al Brian Clay Invitational Alessio Sommacal sfonda il muro dei 51 “ e corre i 400 metri in 50”85.

Gara lunghissima (tante atlete in pedana) caratterizzata da forte vento ma nonostante tutto iniziare le gare estive con una vittoria in campo ASSOLUTO siciliano e un record ITALIANO è un dato importante – dichiara soddisfatta Giusi Parolino -(che stabilisce la miglior prestazione italiana di categoria con l’attrezzo ASSOLUTO da g.600 ) dati che dimostrano che la stagione promette bene e soprattutto che la preparazione è come sempre ottima grazie al mio coach Emanuele Serafin che mi segue da oltre 10 anni.Complimenti, conclude la giavellottista – a tutti i miei compagni di squadra sia a coloro che hanno vinto e sia a tutti coloro che hanno gareggiato e hanno fatto il personale nelle proprie specialità.