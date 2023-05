Campionati Siciliani Atletica Leggera, nuovo record siciliano per Giusi Parolino

L’atleta della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino, il 27 maggio a Siracusa, stabilisce l’ennesimo record siciliano nel lancio del giavellotto femminile (m.29,73 F55).

La stessa atleta il 21 maggio a Palermo, è stata protagonista di un altro importante risultato; nonostante le avverse condizioni metereologiche, la campionessa ha conquistato nella pedana del giavellotto, la medaglia d’argento ai Campionati regionali individuali assoluti.

“Un anno penalizzato da diversi infortuni che non mi hanno permesso di prendere parte a molte competizioni– dichiara l’atleta Parolino, purtroppo l’infortunio all’adduttore della gamba destra mi impedisce da mesi di potermi allenare bene in pedana limitando la mia performance.

Adesso cercherò di fare il possibile per arrivare in buone condizioni all’appuntamento del 24 giugno, data in cui si svolgeranno i Campionati Italiani individuali estivi.“

Tante le competizioni che in questo fine settimana si sono svolte sul tutto il territorio Italiano; in Sicilia, il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’ASD Milone, hanno organizzato a Siracusa il 27 e 28 maggio, il Campionato Regionale Individuale Assoluto M/F, Promesse M/F, Juniores M/F di Prove Multiple (manifestazione valida ai fini dell’assegnazione del titolo italiano di società assoluto di Prove Multiple) e il Campionato Regionale Individuale Allievi/e di Prove Multiple (fase regionale del Campionato Italiano di Società Allievi di Prove Multiple).

Alla stessa competizione sono state inserite alcune gare di contorno;

programma tecnico: 1500 ASS M e F Staffetta 4×100 Assolute Martello: AM-AF-Master M e F 27/05/2023 m.300 cadetti/e m.100-800-ASS m e F m.200HS MASTER M e F peso: AM- JM- Master M e F disco: AM- JM- ASSM – Master M e F giavellotto: Master M e F Marcia km.3 Ass M e F.