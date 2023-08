Auto, aperte le iscrizioni al 1° Slalom “La via del sale, terre di Regalpetra”

Con l’approvazione del regolamento particolare di gara si sono aperte le iscrizioni al 1° Slalom La via del sale, terre di Regalpetra che domenica 20 agosto si svolgerà nel territorio di Racalmuto, in provincia di Agrigento. La gara assegnerà il trofeo Calogero Falco Abramo, voluto dal figlio Vincenzo per ricordare la figura del noto imprenditore. Il programma del 1° Slalom Via del Sale Terre Regalpetra prevede la chiusura delle iscrizioni mercoledì 16 agosto alle 24.00. Domenica 20 si comincerà alle ore 9.00 con una salita di ricognizione a cui seguiranno le tre manche di gara al meglio delle quali sarà stilata la classifica. La manifestazione si concluderà con la premiazione al Castello Chiaramontano.