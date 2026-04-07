Auto, aperte le iscrizioni per la 110^ Targa Florio

La 110^ Targa Florio apre le iscrizioni. Sarà possibile inviare le adesioni fino a venerdì 8 maggio. Quattro declinazioni agonistiche per l’evento che per una settimana catalizza interessi sportivi, culturali, storici e scientifici: Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità, a cui si aggiunge la serie propedeutica Coppa Rally di Zona ed il Trofeo di Zona per vetture Storiche. Tutte le gare Targate ACI Sport hanno validità per il Campionato Siciliano, la serie promossa dalla Delegazione Regionale Sicilia. Mercoledì 15 aprile presso il Rettorato Unipa in piazza Marina a PALERMO la presentazione dell’evento 110^ Targa Florio, alla presenza dei vertici dell’organizzazione, di Unipa, dei maggiori partner e di tutte le realtà ed amministrazioni al fianco del patrimonio italiano rappresentato dalla corsa automobilistica più antica del mondo. Tutte le redazioni e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare. La città di PALERMO viene confermata sede di partenza in Piazza Verdi e arrivo in Viale delle Scienze. Presso il campus dell’ateneo palermitano anche il centro servizi, la direzione gara e la sala stampa, oltre alla sede delle verifiche che propone anche per il 2026 il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo.