Truffa anziana fingendosi carabiniere, arrestato

Truffa un’anziana fingendosi carabiniere ma viene arrestato dai veri militari. A Mascalucia, nel Catanese, i carabinieri hanno fatto scattare le manette per un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura. Il giovane deve rispondere di truffa aggravata. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Terme Vigliatore e coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera, sono scattate dopo la denuncia di un’anziana di Rodì Milici.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, diretti dal sostituto procuratore Emanuela Scali, anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, il 23enne lo scorso 16 aprile avrebbe contattato telefonicamente la vittima, presentandosi come maresciallo dei carabinieri e preannunciando l’imminente arrivo a casa della pensionata di un finanziere incaricato di compiere accertamenti per una rapina in gioielleria, in occasione della quale sarebbe stata utilizzata l’auto del marito della donna. Durante la telefonata, il finto carabiniere aveva anche fornito le generalità del coniuge della vittima, rendendo credibile il piano, e aveva suggerito all’anziana di raccogliere i propri preziosi per fare in modo che un altro incaricato, che a breve l’avrebbe raggiunta a casa, li visionasse per verificare se facessero parte della refurtiva. Poco dopo presso l’abitazione della donna si è presentato il 23enne che, con questo stratagemma, è riuscito a farsi consegnare diversi gioielli per un valore complessivo di oltre 5.000 euro. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.