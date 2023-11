Basket A2: quali possibilità per la Fortitudo Agrigento?

Non è partita nel migliore dei modi l’undicesima edizione del massimo campionato dilettantistico di basket italiano per la Fortitudo Agrigento e, visti gli ultimi risultati non proprio esaltanti, i tifosi si stanno giustamente chiedendo: quali possibilità ci sono per i Giganti di mantenere la categoria ed evitare la retrocessione? In questo articolo proveremo a fare chiarezza, analizzando le ultime prestazioni e provando a pronosticare gli sviluppi futuri della squadra sicula.

Solamente 3 vittorie nelle prime nove giornate di campionato vogliono dire, ad oggi, dover lottare nei play-out a fine regular season, senza contare che l’ultima posizione, con la conseguente retrocessione diretta in Serie B, è davvero a un passo. Al team di Damiano Pilot servirebbe davvero un cambio di rotta radicale e una dimostrazione di forza continuativa, tale da riportare la squadra almeno a metà classifica.

Un primo spunto c’è stato, con la recente vittoria ai danni di Cantù, una delle squadre più forti del campionato. Un dominio assoluto tra le mura amiche e una prestazione di livello, ottenuta con il punteggio finale di 96-78, che ha fatto dimenticare anche la batosta subita contro i “cugini” del Trapani (105-72). Chiarastella ha trascinato i suoi realizzando 23 punti, 9 rimbalzi e 8 assit, coadiuvato da Ambrosin (20 punti) e Cohill (19 punti).

Coach Pilot era stato chiaro alla vigilia della partita: “…veniamo da una brutta sconfitta a Trapani dove, oltre ai problemi tecnici, abbiamo mostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto”. Ed evidentemente proprio su quello ha lavorato in vista del match, riuscendo ad innalzare la concentrazione e trovando il giusto approccio alla gara. Cosa che, purtroppo, non è avvenuta nella successiva sfida contro l’Elachem Vigevano.

Una squadra assolutamente alla portata dei biancoazzurri che, tra l’altro, si trova in una posizione di classifica determinante per il prosieguo del campionato. Vincere avrebbe significato dare continuità alle prestazioni e mettere una certa distanza dalle retrovie. E invece abbiamo assistito a un’altra prestazione sottotono, terminata con il punteggio di 85-71 per i padroni di casa. Eppure, le parole del tecnico di Agrigento avevano posto l’attenzione proprio su questo aspetto: “Abbiamo lavorato bene questa settimana e non commetteremo l’errore di avere un atteggiamento sbagliato, dovremo farci trovare pronti dal punto di vista tecnico e fisico e non sarà facile, loro giocano in casa con un pubblico molto caldo e noi ce la metteremo tutta per farci trovare pronti”. Così non è stato.

I principali bookmakers sono quindi dubbiosi sulla possibilità di salvezza della squadra sicula, e bancano la Fortitudo Agrigento al pari di Latina e LUISS Roma. Gli scommettitori più esperti sanno bene che i cavalli si vedono all’arrivo, ma se continuano in questo modo avranno poco tempo per risalire la china. Non è un caso se, tra gli appassionati di betting, stanno prendendo sempre più piede i quick games Sisal, ovvero giochi semplici e veloci sul basket e sul calcio. Un’alternativa alle partite giocate dove i risultati sono immediatamente visibili e concreti.

Il calendario del Girone Verde ci ricorda che i prossimi impegni saranno contro Ju-Vi Cremona, Benacquista Assicurazioni Latina e Real Sebastiani Rieti. Tre partite a disposizione per ritrovare una vittoria che rialzi il morale. Soprattutto quella contro il Latina, fondamentale per la zona play-out e da giocare con i favori del PalaMoncada. I presupposti per far bene ci sono, perché lo hanno dimostrato in più occasioni. Staremo a vedere se sapranno entrare in campo con lo spirito giusto e la testa verso l’obiettivo. Noi speriamo di sì.