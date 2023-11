Basket, Fortitudo Agrigento impegnata nella trasferta di Vigevano

Dopo la splendida vittoria contro Cantù la Fortitudo Agrigento torna in trasferta contro Vigevano, allenata da coach Lorenzo Pansa, in uno scontro diretto per riportare in zone tranquille di classifica Agrigento o tornare in basso. Vigevano cerca disperatamente due punti avendone solamente 4, Agrigento ne ha due in più e la sfida sarà molto fisica ma soprattutto mentale. Tutti a disposizione per coach Pilot che, domenica alle ore 18, proverà a conquistare la seconda vittoria consecutiva, fin qui non ancora conquistata nelle prime 8 giornate.

Ecco le sue parole alla vigilia del match:” Affrontiamo una partita fondamentale decisiva per il prosieguo del campionato perchè si affrontano due squadre che sono vicine in classifica e veniamo entrambe da una vittoria. Si affrontano due gruppi con molto entusiasmo ed anche loro hanno avuto diversi problemi con gli infortuni e stanno cercando una quadra, specialmente dopo l’inserimento di un giocatore come Amici che conosco bene avendolo allenato. Abbiamo lavorato bene questa settimana e non commetteremo l’errore di avere un atteggiamento sbagliato, dovremo farci trovare pronti dal punto di vista tecnico e fisico e non sarà facile, loro giocano in casa con un pubblico molto caldo e noi ce la metteremo tutta per farci trovare pronti”