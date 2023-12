Basket, la Fortitudo Agrigento a caccia del riscatto: al Palamoncada arriva Milano

Dopo la prima giornata del girone di ritorno la Fortitudo Agrigento torna al Palamoncada e prova a vincere contro un avversario molto ostico, l’Urania Milano già battuta all’andata con grande stupore di molti. Domani alle 20:30, nel turno infrasettimanale, la sfida metterà due roster che vengono da momenti opposti, Milano viene da una bella vittoria contro Treviglio e Agrigento ha perso di un punto contro Rieti e non riesce a dare continuità alle proprie vittorie.

La squadra di coach Villa naviga a vista dalle prime in classifica e si ritrova quinta con 14 punti, Agrigento invece lotta per la salvezza con 8 punti in 12 partite. Coach Pilot deve rinunciare ancora al capitano Chiarastella e spera nella continuità degli americani che, soprattutto con Latina e Rieti, hanno mostrato una grande crescita. Ecco le parole del coach alla vigilia del match: “Mettiamo alle spalle la sconfitta di Rieti, in cui ci sarebbero tante cose da analizzare, ma il tempo è poco e mercoledì arriva un avversario come Milano che ha giocato venerdì e che avrà sicuramente riposato più di noi e questo è già il primo dato su cui porre grande attenzione.

Le loro caratteristiche sono ben chiare da inizio campionato, hanno un attacco che può produrre break in pochissimi minuti grazie al tiro da 3 punti, il livello di concentrazione deve essere oltre la soglia, perché tempo per recuperare le energie non lo abbiamo, quindi ognuno dovrà metterci uno sforzo extra per cercare una vittoria che sarebbe fondamentale”. Appuntamento domani alle 20:30 al Palamoncada, diretta su LNP Pass con commento di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.