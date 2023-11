Basket, la Fortitudo Agrigento a Cremona in cerca di riscatto

La Fortitudo Agrigento alla ricerca di risultati, prestazioni e riscatto. Dopo la brutta sconfitta contro Vigevano arriva un’altra trasferta delicata come quella di domenica alle 12 contro la Juvi Cremona, allenata da coach Luca Bechi ed al momento in piena zona playoff insieme a Milano e Rieti. Tra gli ospiti anche l’ex Cosimo Costi, tre stagioni ad Agrigento ed uno dei protagonisti della promozione dalla Serie B alla A2, anche se fin qui non ha mostrato del tutto il suo talento.

Ad Agrigento i problemi sono principalmente psicologici, anche con Vigevano la squadra biancoazzurra era avanti ed un totale blackout ha riportato un’altra ferita ed un’altra sconfitta per coach Pilot che, alla vigilia del match, presenta così la sfida: “Veniamo da una sconfitta brutta e pesante a Vigevano, sono mancate troppe cose su cui ci eravamo preparati, ma prima di tutto i nostri avversari hanno dimostrato più voglia di vincere di noi, e questo è il primo punto che abbiamo affrontato perché non può assolutamente succedere di nuovo. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi per trovare continuità, soprattutto perché in questo campionato non c’è margine di errore. Domenica a Cremona sarà una partita difficilissima, avversario in fiducia con un roster lungo e con tante opzioni offensive da sfruttare in diversi momenti della partita. Ogni squadra che affrontiamo ha i suoi punti di forza e durante la settimana lavoriamo per adeguarci al meglio, ma in questo momento dobbiamo guardare a noi e tornare ad essere una squadra che abbia voglia di sacrificarsi e darsi una mano nei momenti difficili, come abbiamo già dimostrato di poter fare. Sono sicuro che questa sia l’unica via per competere in questa lega, al di là dell’avversario che ci troviamo di fronte”. Appuntamento domenica alle 12 al Palaradi per la palla a due.