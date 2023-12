Basket, la Fortitudo Agrigento sconfitta a Rieti 85-84

La Fortitudo Agrigento per poco sfiora l’impresa, perde di un punto a Rieti contro la Sebastiani 85-84 dopo una rimonta importante nel quarto parziale ed una prestazione maiuscola degli americani e di Sperduto. Una partita dai mille risvolti che ha faticato ad iniziare, dopo 2 minuti di gioco il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0 e nessuna delle due squadre riusciva a segnare un canestro ma il finale ci racconta ben altro con Johnson da una parte e Cohill e Sperduto dall’altra che la fanno da padrona ma il gioco offensivo di Rieti regala una prestazione superiore durante il corso della partita e quasi sempre in avanti dopo il primo parziale che invece ha visto Agrigento avanti 16-19.

Tanto rammarico per l’impresa sfiorata e due punti importantissimi da conquistare, una seconda vittoria consecutiva che quest’anno ancora manca ad Agrigento. Deludente la prestazione di Ambrosin che ci prova più e più volte ma uno 0/6 da tre punti è un dato significativo ed è invece Cohill a metterla dentro 4/8 da fuori e concluderà la partita con uno score di 29 punti contro i 26 di Johnson di Rieti. 26 punti per Alessandro Sperduto con ben 5/6 da tre punti, un vero cecchino a favore della squadra di coach Pilot, il tutto in 26 minuti giocati. L’unico giocatore a restare in campo tutti e 40 minuti è Jacob Polakovich, con una doppia doppia da 11 punti e ben 17 rimbalzi ma non bastano a recuperare in tempo lo svantaggio dalla squadra di Rossi. Nel minuto finale succede di tutto e Rieti spreca una rimessa semplice a 4 secondi dal termine che regala ad Agrigento la possibilità di ribaltare il match ma un tiro proibitivo di Cohill spegne i sogni di rimonta. Entrambe le squadre pagano anche l’assenza di alcuni giocatori, la Fortitudo rinuncia ancora una volta al capitano Albano Chiarastella e mercoledì arriva al Palamoncada l’Urania Milano nel turno infrasettimanale.

Real Sebastiani Rieti – Moncada Energy Agrigento 85-84 (16-19, 26-14, 16-18, 27-33)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 26 (3/6, 4/6), Dustin Hogue 13 (5/10, 0/1), Andrea Ancellotti 12 (5/9, 0/1), Marco Spanghero 12 (1/3, 3/4), Danilo Petrovic 11 (1/2, 3/5), Nazzareno Italiano 11 (0/0, 3/7), Lorenzo Piccin 0 (0/0, 0/1), Giacomo Sanguinetti 0 (0/1, 0/4), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0), Davide Raucci 0 (0/0, 0/0), Martinez leonardo Bidarra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Dustin Hogue, Andrea Ancellotti 9) – Assist: 15 (Dustin Hogue 4)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 29 (6/12, 4/8), Alessandro Sperduto 26 (4/7, 5/6), Jacob Polakovich 11 (3/7, 0/0), Lorenzo Ambrosin 8 (3/9, 0/6), Davide Meluzzi 6 (0/2, 2/6), Mait Peterson 4 (2/5, 0/0), Nicolas Morici 0 (0/1, 0/2), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 16 – Rimbalzi: 31 12 + 19 (Jacob Polakovich 17) – Assist: 16 (Lorenzo Ambrosin 6)