Basket, la Fortitudo Agrigento sfida Fiorenzuola in trasferta

Arriva la quarta giornata di campionato e la Fortitudo Agrigento è chiamata a risollevare subito la sua posizione in classifica, attualmente tra le basse posizioni con una sola vittoria e due sconfitte. Non è da meno l’avversaria di domenica, Fiorenzuola, altrettanti punti e quindi un piccolo scontro diretto di inizio campionato. E’ ancora troppo presto per fare valutazioni, la squadra di coach Quilici ha dimostrato di avere un grande carattere sapendo rimontare una partita ritrovandosi sotto di quasi 30 punti ma allo stesso tempo non riesce ad avere quella continuità di gioco che serve per conquistare le vittorie.

La partita si giocherà nell’anticipo di domenica 13 alle ore 12 al Palarquato di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, e la squadra di coach Lorenzo Dalmonte non vorrà perdere terreno in casa. Ecco le parole di coach Quilici alla vigilia del match: “La trasferta di Fiorenzuola ci obbligherà a fornire una prestazione attenta ed aggressiva, per tenere a freno la loro esuberanza, amplificata dal fatto di giocare in casa dalla consapevolezza di aver sfiorato la vittoria contro una squadra accreditata come il Omegna. Arriviamo a questa gara determinati a dare un ulteriore segnale dei nostri progressi, con il desiderio di mettere in campo tutto lo spirito che serve per ottenere un successo in vista del secondo filotto di partite in 7 giorni”.