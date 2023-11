Basket, la Fortitudo cerca il riscatto affrontando Latina

Una Fortitudo Agrigento in netta difficoltà cerca il riscatto nella partita di domenica 26 novembre al Palamoncada alle ore 18 affrontando Latina, ultima in classifica e con coach Sacco alla guida del roster da due partite, una persa a tavolino contro Casale e l’ultima altrettanto persa con Treviglio all’ultimo possesso. Una sfida importante in chiave salvezza, uno scontro diretto che la Fortitudo Agrigento, priva del capitano Albano Chiarastella, non può permettersi di perdere. Ad oggi la distanza dalle squadre precedenti, ben 4, è di 6 punti e si è creato un vero proprio divario tra le prime e le ultime. Torna al Palamoncada anche l’ex Samuele Moretti, nel roster di Agrigento nell’anno del covid.

Il girone di andata si chiude domenica con qualche dubbio e rimpianto, la squadra di coach Pilot deve portare a casa due punti e provare a reagire nel girone di ritorno: “Quest’ultima partita del girone di andata ha un’importanza capitale per noi perché non possiamo approcciarla se non con un unico obiettivo, quello di vincere e portare a casa due punti per chiudere il girone nel migliore dei modi. Latina è ultima in classifica ma ha cambiato guida tecnica da poche giornate e le ultime due partite spiegano che squadra è perché aveva vinto a Casale e l’ultima persa all’ultimo possesso, è una squadra viva e verrà qui con il coltello tra i denti perché è importante per entrambi, secondo me creerà una partita molto muscolare, fisica e nervosa. Sarà fondamentale prima di tutto stabilire un livello di intensità a cui vogliamo giocare per eseguire le nostre cose. Non possiamo permetterci di rincorrere l’avversario andando fuori il nostro ritmo e la nostra pallacanestro. Dobbiamo lasciare fuori tutti gli alibi e percepire un senso di urgenza e massima responsabilità nei confronti del pubblico, vogliamo fare un girone di ritorno diverso e per farlo è necessario chiudere in maniera positiva questo girone di andata”.

Appuntamento domenica al Palamoncada alle ore 18, diretta su LNP Pass con la telecronaca di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.