Basket: la Fortitudo “espugna” il proprio fortino, primo successo stagionale casalingo
La squadra di Cagnardi non aveva ancora vinto davanti al proprio pubblico
La Fortitudo torna al successo contro la Logiman Orzinuovi per 70-63. Per i biancazzurri si tratta della prima vittoria interna della stagione, la seconda in campionato dopo oltre un mese (l’ultimo successo risale al 12 ottobre contro la Novipiù Monferrato).
Il risultato permette ai ragazzi di coach Cagnardi di lasciare l’ultimo posto in classifica e accende le speranze per scalare qualche posizione in ottica salvezza.
Partita in equilibrio e decisa nell’ultimo quarto.
Da segnalare i 25 punti realizzati da Bryce Douvier.
Il prossimo impegno vedrà la Fortitudo Agrigento in trasferta, il 23 novembre, sul parquet del Lumezzane.
