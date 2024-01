Basket, Marco Calvani è il nuovo coach della Fortitudo Agrigento

“La Fortitudo Agrigento dà il benvenuto a coach Marco Calvani. Classe 1963 e nativo di Roma, è uno storico coach della pallacanestro italiana con importanti esperienze in palmares tra cui la Virtus Roma, Scafati, Trapani e Casalpusterlengo. Ultima solo in termini di tempo la sua presenza sulla panchina di Orzinuovi. Benvenuto coach, certi di scrivere insieme una nuova pagina della Fortitudo Agrigento.” Così in una nota la Fortitudo Agrigento. Coach Calvani prende il posto di Damiano Pilot esonerato nelle scorse ore dopo la sconfitta contro la Luiss Roma.