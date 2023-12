Basket, scontro diretto per la Fortitudo Agrigento: arriva Casale

Arriva uno degli scontri diretti per la Fortitudo Agrigento, una partita che vale molto più di due punti, domenica 17 alle ore 18 arriva al Palamoncada Casale Monferrato. La squadra allenata da coach Di Bella nell’ultimo mese ha battuto Milano e Vigevano, cosa non riuscita alla Fortitudo Agrigento, in piena crisi di risultati ed alle prese con gli infortuni. Dovrebbe recuperare il capitano Albano Chiarastella, pedina fondamentale del gioco di Pilot, reduce da non pochi rimpianti contro Milano e Rieti. Il campionato presenta una divisione in due della classifica, dalla quarta all’ottava hanno gli stessi punti (16) e le ultime cinque, ad esclusione di Latina che ha 4 punti, si ritrovano con gli stessi punti (8).

Una vittoria darebbe un sospiro di sollievo ad Agrigento che, davanti al suo pubblico, non può più permettersi scivoloni. La società è tornata a parlare in settimana dopo il silenzio stampa e lo ha fatto con il presidente Gabriele Moncada, lamentando il trattamento arbitrale nei confronti della Fortitudo Agrigento e chiedendo al pubblico di rispettare le regole che, ad oggi, hanno portato multe salate per oltre 6.000 euro, cifre non di poco conto per una società che ne ha incassati solamente 1.500 dall’ultima partita di campionato. Vincere contro Casale Monferrato significherebbe rialzare la vista e ritrovare la vittoria che manca nel girone di ritorno. Ecco le parole di coach Pilot alla vigilia del match: “Domenica affrontiamo uno scontro diretto e questo basta per capire l’importanza della partita. Lo facciamo in un momento in cui stiamo cercando di sopperire a delle difficoltà, ma non c’è spazio per nessun alibi e serve solo tanta motivazione. La partita di andata venne spaccata da alcune importante giocate di Kelly, che si sta dimostrando un grande realizzatore in tutto il corso del campionato, inoltre la società di Casale ha aggiunto nuovi giocatori nel corso delle ultime settimane per allungare le rotazioni, di sicuro mi aspetto un match molto combattuto perché la posta in palio è alta per le due squadre. Dovremo sfruttare tutta la spinta del pubblico e del nostro fattore campo per vincere e ribaltare la differenza canestri della prima sfida”.