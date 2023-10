La Fortitudo in cerca di riscatto, ad Agrigento arriva Roma

Parlare di crisi ad ottobre forse è sbagliato ed è ancora troppo presto per dirlo, ma la Fortitudo Agrigento arriva ad un bivio dopo le prime cinque giornate, reduce da 4 sconfitte ed una sola vittoria. In questo bivio si gioca una fetta di stagione, domenica 29 alle ore 18 al Palamoncada arriva la neopromossa Luiss Roma, allenata da coach Andrea Paccariè. In passato il Palamoncada è sempre stato il fortino dove collezionare la maggior parte dei punti, ogni squadra avversaria che si apprestava ad arrivare nella città siciliana faticava più delle altre, lo scorso anno solamente due squadre sono riuscite nell’ardua impresa di espugnarlo, quest’anno dopo tre partite in casa sono arrivate altrettante sconfitte.

Gli infortuni hanno condizionato molto la prestazione della squadra di coach Pilot, chiamato alla rivoluzione di atteggiamento e risultati, e la sfida con la Luiss arriva in un momento cruciale, un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza; la squadra della capitale infatti ha 4 punti in classifica, ha vinto le prime due contro Monferrato e Vigevano e viene da tre sconfitte di fila, entrambe le squadre si giocano molto. Ecco le parole di coach Pilot alla vigilia della partita: “Non c’è molto da dire in una situazione come questa, domenica abbiamo bisogno di una vittoria, e per ottenerla bisognerà andare oltre qualsiasi difficoltà e soprattutto essere solidi nei momenti decisivi, dando continuità alle cose buone che riusciamo a fare all’interno della partita, cosa che fino ad oggi non ci è riuscita. La LUISS è un gruppo che si conosce bene, ha aggiunto 3 giocatori a un roster che l’anno scorso ha vinto la serie B, partono quindi da una base solida e hanno delle caratteristiche ben definite. Sono sicuro che sarà una partita ad alta intensità, essendo questo un punto in comune fra le due squadre, la chiave sarà quindi rispettare il piano partita e fare tutte le scelte decise in settimana con il massimo dell’energia e della concentrazione possibile”.

In occasione della partita la Fortitudo Agrigento ha organizzato una raccolta di latte per supportare l’associazione dei Volontari di Strada di Agrigento. Dunque appuntamento per la palla a due domenica alle ore 18, diretta su LNP Pass con telecronaca di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.