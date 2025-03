Bike, record d’iscritti alla Granfondo Valle dei Templi

Pur essendo solo alla sua seconda edizione, la Granfondo Valle dei Templi che si disputerà domenica prossima ad Agrigento si sta dimostrando un evento di altissimo profilo, con una crescita esponenziale nel numero di iscritti. A una settimana dall’evento se ne contavano già 270 con tutti i principali team siculi che hanno mostrato grande interesse verso la gara e questo è grande motivo di orgoglio per l’Akra Bike che allestisce l’evento.

La prova fa parte della Coppa Sicilia, del Campionato Interprovinciale Sicilia Ovest e del circuito Openspeed ed è intitolata alla memoria dell’imprenditore agrigentino Giovanni Alessi, scomparso nel 2013 e fortemente impegnato nella promozione turistica del territorio, obiettivo nel quale la Granfondo si rivede.

Due i percorsi previsti per la gara, quello principale di 45 km per 1.400 metri e quello escursionistico, aperto anche alle bici a pedalata assistita, di 20 km per 600 metri. Il via alle ore 9:15 per le E-bike, alle 9:30 per il lungo e alle 9:45 per quello escursionistico, sempre dallo spazio antistante il Teatro della Panoramica dei Templi che ospiterà il ritiro di numeri e pacchi gara sabato dalle 16:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:00 alle 8:30.

Ai partecipanti verrà offerta sia la colazione di benvenuto alla domenica mattina, sia il pasta party a fine gara con annesse premiazioni per i primi 5 assoluti e di categoria, oltre che per i primi 3 su E-bike e per i primi 3 del GPM di Giardina Gallotti. Iscrizioni ancora aperte, al costo di 42 euro con termine il 28 marzo. Lo scorso anno la prova ha fatto registrare i successi di Libertino La Mantia (Team Radio Vela) e Michela Mansueto (Bike Queen).