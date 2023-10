Calcio a 5, Città di Canicattì C5 travolge il Caltanissetta

Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 nel derby contro il Caltanissetta Futsal, gara valevole per la quinta giornata del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai ragazzi del Canicattì che si trovano in testa alla classifica.

Partita davvero emozionante e di qualità, disputata sul campo di casa dei ragazzi biancorossi, davanti ad un pubblico gremito.

Parte subito forte il Caltanissetta, portandosi fin da subito in vantaggio. Nonostante lo svantaggio, la partita non cambia, i padroni di casa non si scompongono continuano a creare gioco e diverse occasioni da gol non finalizzate rendendosi pericolosissimi, difatti trovano a distanza di poco il gol del pareggio. I biancorossi continuano a macinare gioco finalizzando altre due azioni da gol portandosi sul 3 – 1, da lì a poco il Caltanissetta prova la rimonta portandosi sul 3 – 2, ma il Canicattì risponde finalizzando altre notevoli azioni portandosi sul 6 – 2, un altro segno del Caltanissetta chiude la prima frazione di gioco sul risultato di 6 – 3.

Seconda frazione di gioco che si apre, ancora, con parecchie occasioni da parte dei ragazzi di Mister Calandra, attraverso notevoli trame di gioco trovano tre gol consecutivi, portandosi sul 9 – 3 successivamente gli ospiti, mai domi, provano la rimonta trovando i gol fino a raggiungere il risultato del 9 – 5, ma poco dopo i ragazzi del Canicattì finalizzano un’altra importante azione da gol portandosi sul 10 – 5, chiudendo, così, la partita.

Decisivi i gol dei biancorossi: Casali Marco (x3), Ilardo Gero (x2), Lanza Roberto (x2), Lorenzo Missione (x1), Provvidenza Domenico (x1), Calandra Manfredi (x1).

Vittoria importantissima che consente di restare al primo posto in classifica. Un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.