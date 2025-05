Auto sommersa nel sottopasso allagato da piogge, i Carabinieri salvano donna

Paura a Trabia, nel Palermitano, per una donna rimasta bloccata con l’auto nel sottopasso allagato per le piogge. La donna si è rifugiata sul tetto della vettura e ha chiamato il 112. I carabinieri hanno trovato l’autovettura quasi completamente sommersa dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge. Uno dei due militari immergendosi nell’acqua ha messo in sicurezza la donna con l’aiuto di un passante.