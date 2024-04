Calcio a 5, Città di Canicattì C5 vince ad Enna e conquista i play-off per la promozione

Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro il Next Level di Enna gara valevole per la ventiduesima ed ultima giornata del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai ragazzi del Canicattì sul campo di Enna, in una partita difficile, contro un avversario tosto e ben organizzato, che permette ai ragazzi biancorossi di conquistare i play-off per la promozione in categoria superiore.

Partita ben giocata e mai messa seriamente in discussione nel punteggio con i biancorossi sempre con il pallino del gioco in mano e che chiudono sul doppio vantaggio la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo la squadra di casa cerca di rientrare in partita riducendo lo svantaggio su calcio di punizione, ma il canovaccio non cambia ed i ragazzi di mister Calandra continuano a macinare gioco ed in pochi minuti si portano sul 1- 5 mettendo in cassaforte il risultato chiudendo, così, il match per 3 – 6.

Grande prova dei ragazzi biancorossi che portano a casa un’altra vittoria fondamentale per la classifica, sfoderando anche una condizione fisica impeccabile grazie al grande lavoro del preparatore atletico Alessio Gambino.

Un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso. Decisivi i gol dei biancorossi: Corsino Gianluca (x4), Lanza Roberto, Marchese Carlo.